В Челябинске неизвестный бросил ёмкость с зажигательной смесью в квартиру жилого дома

В Челябинске неизвестный бросил ёмкость с зажигательной смесью в квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, в результате двое детей получили ожоги. Находящимся в квартире взрослым удалось потушить пожар. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске школьник спас двоих детей из горящей квартиры.