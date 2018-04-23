В Челябинске неизвестный бросил ёмкость с зажигательной смесью в квартиру жилого дома

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В Челябинске неизвестный бросил ёмкость с зажигательной смесью в квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, в результате двое детей получили ожоги. Находящимся в квартире взрослым удалось потушить пожар.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске школьник спас двоих детей из горящей квартиры.

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