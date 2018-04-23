Иностранцы смогут арендовать автомобили каршеринга в Москве

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Иностранные туристы смогут в Москве арендовать автомобили с помощью городского каршеринга в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Иностранцы смогут арендовать автомобили каршеринга в Москве

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

Как сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, туристы смогут арендовать транспорт и добраться до нужного им места — стадионов или достопримечательностей Москвы.

Для дополнительного удобства сервисы переведут на английский язык.

Ранее Ликсутов отметил, что Москва стала одним из лидеров по использованию каршеринга в Европе.

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