Ликсутов рассказал о лидирующей позиции Москвы в Европе в области каршеринга
Об этом он сказал РИА Новости.
«Форма краткосрочного проката, объединяющая преимущества общественного и личного транспорта, оказалась настолько популярной у жителей столицы, что сегодня московская система занимает лидирующее место в Европе по количеству поездок на одну машину и темпам развития», — заявил он.
По его словам, в настоящий момент в городе работают 12 компаний в данной сфере услуг и водителям доступны 4,35 тыс. машин.
«Правительство Москвы по поручению мэра будет оказывать поддержку и каршеринговым компаниям, и такси — стимулировать расширение парка», — сказал Ликсутов.
Ранее стало известно, что «Яндекс» запускает собственный каршеринг в Москве