Ликсутов рассказал о лидирующей позиции Москвы в Европе в области каршеринга

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Заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что Москва стала одним из лидером по использованию каршеринга в Европе.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Форма краткосрочного проката, объединяющая преимущества общественного и личного транспорта, оказалась настолько популярной у жителей столицы, что сегодня московская система занимает лидирующее место в Европе по количеству поездок на одну машину и темпам развития», — заявил он.

По его словам, в настоящий момент в городе работают 12 компаний в данной сфере услуг и водителям доступны 4,35 тыс. машин.

«Правительство Москвы по поручению мэра будет оказывать поддержку и каршеринговым компаниям, и такси — стимулировать расширение парка», — сказал Ликсутов.

Ранее стало известно, что «Яндекс» запускает собственный каршеринг в Москве

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