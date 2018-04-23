Минэнерго сообщило о восстановлении энергоснабжения в Тульской области

Министерство энергетики сообщило, что энергоснабжение в Тульской области полностью восстановлено.

Об этом говорится в справке-докладе ситуационно-аналитического центра ведомства.

«23 апреля в 00:18 мск аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение», — указывается в документе.

Отмечается, что отключения электричества происходили с 21 апреля 20:00 до 05:35 22 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

Без энергоснабжения оставались порядка 17 тыс. человек.

Ранее в МЧС заявляли, что в ЦФО около 73 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без электричества остались 17 тыс. человек.