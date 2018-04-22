Прокуратура начала проверку по факту обрушения крыши супермаркета в Рыбинске

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Прокуратура устанавливает обстоятельства обрушения крыши супермаркета в городе Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Прокуратура начала проверку по факту обрушения крыши супермаркета в Рыбинске
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«Прокуратура Ярославской области проводит проверку по факту повреждения крыши в супермаркете «Дикси» в Рыбинске», — заявили в надзорном ведомстве. 

В прокуратуре добавили, что по результатам проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства при строительстве магазина и в процессе его эксплуатации.

Ранее в Следственном комитете также начали проверку в связи с обрушением крыши магазина в Рыбинске. 

Также kp.ru сообщал, что в Екатеринбурге завели уголовное дело из-за обрушения потолка в жилом доме.

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