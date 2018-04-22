В СК начали проверку в связи с обрушением крыши магазина в Ярославской области

Следователи приступили к проверке по факту обрушения крыши магазина в Рыбинске Ярославской области.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), и ст. 293 УК России (халатность)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента, нет.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В марте сообщалось, что кровля административного здания, находящегося на реконструкции, обрушилась в центре Москвы.