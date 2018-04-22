Число погибших в ДТП с маршруткой в Иркутской области возросло до трёх

Число погибших в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Шелеховском районе Иркутской области возросло до трёх. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Пострадавший был доставлен в больницу с места ДТП в состоянии клинической смерти. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не смогли. От травм он скончался», — рассказала пресс-секретарь ведомства Равиля Фаттахова.

Она добавила, что госпитализированы семь из 13 пострадавших, двое — в тяжёлом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что третья погибшая — пассажирка маршрутки. Также на месте ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в ДТП с маршруткой два человека погибли, 11 пострадали.

В марте издание «ВашГород.ру» писало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.