В Иркутской области в ДТП с маршруткой два человека погибли и 11 пострадали
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«Около 13:00 произошло столкновение маршрутки, следовавшей из Иркутска в город Слюдянку Иркутской области, и легкового автомобиля Honda. Погибли два человека, находившиеся в Honda», — приводит слова представителя МВД Интерфакс.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Обстоятельства ДТП выясняются.
В Министерстве здравоохранения региона отметили, что, по предварительной информации, в Шелеховскую районную больницу были доставлены 11 пострадавших.
Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.