В Иркутской области в ДТП с маршруткой два человека погибли и 11 пострадали

В результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Иркутской области погибли два человека, ещё 11 были госпитализированы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

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«Около 13:00 произошло столкновение маршрутки, следовавшей из Иркутска в город Слюдянку Иркутской области, и легкового автомобиля Honda. Погибли два человека, находившиеся в Honda», — приводит слова представителя МВД Интерфакс. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Обстоятельства ДТП выясняются. В Министерстве здравоохранения региона отметили, что, по предварительной информации, в Шелеховскую районную больницу были доставлены 11 пострадавших. Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.