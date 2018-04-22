В Иркутской области в ДТП с маршруткой два человека погибли и 11 пострадали

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В результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Иркутской области погибли два человека, ещё 11 были госпитализированы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Иркутской области в ДТП с маршруткой два человека погибли и 11 пострадали
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«Около 13:00 произошло столкновение маршрутки, следовавшей из Иркутска в город Слюдянку Иркутской области, и легкового автомобиля Honda. Погибли два человека, находившиеся в Honda», — приводит слова представителя МВД Интерфакс. 

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Министерстве здравоохранения региона отметили, что, по предварительной информации, в Шелеховскую районную больницу были доставлены 11 пострадавших.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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