СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в частном доме в Геленджике

Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек в результате пожара в Геленджике. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

«Было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 28-летняя женщина вместе с супругом и тремя детьми приехала в гости к матери, у которой они остались на ночь.

«Ночью мать женщины, проснувшись, почувствовала запах гари и обнаружила возгорание в комнате, в связи с чем разбудила дочь и её супруга. Самостоятельно потушить пожар они не смогли. Хозяйке дома и мужчине удалось выбежать из помещения, а женщина и трое детей остались в домовладении, в результате чего погибли», — сообщили в ведомстве.

Пожар произошёл в частном доме в садовом товариществе «Геолог» в Геленджике утром 22 апреля.

Ранее Nation News передавало, что в Вологодской области при пожаре погиб пенсионер.