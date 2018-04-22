СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в частном доме в Геленджике

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек в результате пожара в Геленджике. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в частном доме в Геленджике
  • РИА Новости

«Было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 28-летняя женщина вместе с супругом и тремя детьми приехала в гости к матери, у которой они остались на ночь.

«Ночью мать женщины, проснувшись, почувствовала запах гари и обнаружила возгорание в комнате, в связи с чем разбудила дочь и её супруга. Самостоятельно потушить пожар они не смогли. Хозяйке дома и мужчине удалось выбежать из помещения, а женщина и трое детей остались в домовладении, в результате чего погибли», — сообщили в ведомстве.  

Пожар произошёл в частном доме в садовом товариществе «Геолог» в Геленджике утром 22 апреля. 

Ранее Nation News передавало, что в Вологодской области при пожаре погиб пенсионер. 

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