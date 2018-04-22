В Тверской области без электричества остаются почти 20 тысяч человек

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В Минэнерго сообщили, что около 19,6 тыс. человек остаются без электроснабжения в Тверской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители 874 населённых пунктов (около 19 600 человек). Мощность отключённых потребителей — 46,1 МВт», — указывается в заявлении.

Отмечается, что с 15:50 21 апреля по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 82 бригады в
составе 197 человек и 81 единицы специальной техники.

Ранее в ПАО «МОЭСК» сообщили, что специалисты восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов в столичном регионе, которое ранее было нарушено из-за непогоды.

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