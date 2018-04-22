Специалисты восстановили электроснабжение социально значимых объектов в столичном регионе
Об этом сообщается на сайте компании.
«Энергетики ПАО «МОЭСК» восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, нарушенное непогодой, обрушившейся на столичный регион... На данный момент в восстановительных работах задействовано 150 бригад в составе 587 человек и более 170 единиц спецтехники», — указывается в заявлении.
Отмечается, что удар стихии нанёс ущерб ряду районов Подмосковья, но больше других пострадали север и запад области, особенно Клинский, Дмитровский, Солнечногорский, Наро-Фоминский, Истринский, Рузский, Можайский районы.
«Гроза с порывами ветра до 25 м/с и сильным дождём, привела к технологическим нарушениям, в том числе из-за падения деревьев и обрыва линий электропередач», — добавляется в сообщении.
Ранее в МЧС заявили, что из-за ураганного ветра в четырёх регионах ЦФО обесточено 440 населённых пунктов.
В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без электричества остались 17 тыс. человек.