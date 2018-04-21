Следовавший в Москву самолёт из-за урагана вынужденно сел в аэропорту Пулково

Самолет «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Гянджи в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту Внуково рейс «Азербайджанских авиалиний» J2-830 совершил благополучную посадку в международном аэропорту Пулково», — говорится в сообщении в Facebook. В пресс-службе уточнили, что лайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погоды. Ранее URA.RU сообщало, что в Казани самолёт, выполнявший рейс Москва — Челябинск, экстренно сел из-за смерти пассажира.