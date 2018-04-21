Следовавший в Москву самолёт из-за урагана вынужденно сел в аэропорту Пулково
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту Внуково рейс «Азербайджанских авиалиний» J2-830 совершил благополучную посадку в международном аэропорту Пулково», — говорится в сообщении в Facebook.
В пресс-службе уточнили, что лайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погоды.
Ранее URA.RU сообщало, что в Казани самолёт, выполнявший рейс Москва — Челябинск, экстренно сел из-за смерти пассажира.