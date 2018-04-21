Движение поездов на трёх направлениях МЖД затруднено из-за непогоды

Короткая ссылка
Движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савёловском направлениях Московской железной дороги затруднено в связи с ухудшением погодных условий в столице. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Как отмечается, на перегоне Софрино — Хотьково Ярославского направления МЖД упало дерево, создав препятствие для движения поездов.

Кроме того, на станции Яхрома Савёловского направления зафиксированы нарушения в системе, отвечающей за работу стрелочных переводов в автоматическом режиме.

Также сообщается, что на Горьковском направлении МЖД штормовой ветер повалил дерево на перегоне Балашиха — Стройка. 

«Железнодорожники принимают меры по организации движения поездов на станции по специальной схеме в ручном режиме, позволяющем безопасно пропускать составы», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что движение на внешней стороне Садового кольца перекрыли после падения кровли на дорогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных