Движение поездов на трёх направлениях МЖД затруднено из-за непогоды
Как отмечается, на перегоне Софрино — Хотьково Ярославского направления МЖД упало дерево, создав препятствие для движения поездов.
Кроме того, на станции Яхрома Савёловского направления зафиксированы нарушения в системе, отвечающей за работу стрелочных переводов в автоматическом режиме.
Также сообщается, что на Горьковском направлении МЖД штормовой ветер повалил дерево на перегоне Балашиха — Стройка.
«Железнодорожники принимают меры по организации движения поездов на станции по специальной схеме в ручном режиме, позволяющем безопасно пропускать составы», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что движение на внешней стороне Садового кольца перекрыли после падения кровли на дорогу.