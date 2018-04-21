Движение поездов на трёх направлениях МЖД затруднено из-за непогоды

Движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савёловском направлениях Московской железной дороги затруднено в связи с ухудшением погодных условий в столице. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Как отмечается, на перегоне Софрино — Хотьково Ярославского направления МЖД упало дерево, создав препятствие для движения поездов.

Кроме того, на станции Яхрома Савёловского направления зафиксированы нарушения в системе, отвечающей за работу стрелочных переводов в автоматическом режиме.

Также сообщается, что на Горьковском направлении МЖД штормовой ветер повалил дерево на перегоне Балашиха — Стройка.

«Железнодорожники принимают меры по организации движения поездов на станции по специальной схеме в ручном режиме, позволяющем безопасно пропускать составы», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что движение на внешней стороне Садового кольца перекрыли после падения кровли на дорогу.