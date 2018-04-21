Движение на внешней стороне Садового кольца перекрыли после падения кровли на дорогу

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После падения части кровли в районе дома 7 по Смоленскому бульвару было полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе», — говорится в сообщении в Twitter. 

Позднее в ЦОДД заявили, что повреждённые в районе дома 7 на Смоленском бульваре автомобили перемещены на правую полосу движения. 

«Движение на данном участке восстановлено. Спецтехника производит уборку проезжей части», — добавили в центре.

Ранее в МЧС заявили, что осадки в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 25 м/с ожидаются 21 и 22 апреля на территории всего Центрального федерального округа.

Телеканал m24 передавал, что городские службы Москвы приведены в полную готовность в связи с непогодой.

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