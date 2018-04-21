Движение на внешней стороне Садового кольца перекрыли после падения кровли на дорогу
«Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе», — говорится в сообщении в Twitter.
Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома - штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.
Позднее в ЦОДД заявили, что повреждённые в районе дома 7 на Смоленском бульваре автомобили перемещены на правую полосу движения.
«Движение на данном участке восстановлено. Спецтехника производит уборку проезжей части», — добавили в центре.
Ранее в МЧС заявили, что осадки в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 25 м/с ожидаются 21 и 22 апреля на территории всего Центрального федерального округа.
Телеканал m24 передавал, что городские службы Москвы приведены в полную готовность в связи с непогодой.