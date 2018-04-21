Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила о появлении в интернете фейковых горячих линий ведомства по вопросам блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«На различных ресурсах в интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники используют логотип и стиль оформления ведомства.

Роскомнадзор также указал, что для горячей линии используются только два адреса электронной почты — hotlinerkn@rkn.gov.ru (основной), hotlinerkn@yandex.ru (дополнительный).

Ранее «Известия» сообщали, что на горячую линию Роскомнадзора по Telegram поступило более 20 тыс. обращений.

17 апреля Роскомнадзор открыл горячую линию для борьбы с поступлением ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram.

16 апреля служба начала процедуру блокировки мессенджера.