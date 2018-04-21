Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по Telegram
«На различных ресурсах в интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенники используют логотип и стиль оформления ведомства.
Роскомнадзор также указал, что для горячей линии используются только два адреса электронной почты — hotlinerkn@rkn.gov.ru (основной), hotlinerkn@yandex.ru (дополнительный).
Ранее «Известия» сообщали, что на горячую линию Роскомнадзора по Telegram поступило более 20 тыс. обращений.
17 апреля Роскомнадзор открыл горячую линию для борьбы с поступлением ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram.
16 апреля служба начала процедуру блокировки мессенджера.