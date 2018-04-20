На горячую линию Роскомнадзора по Telegram поступило более 20 тысяч обращений

На горячую линию Роскомнадзора по вопросам блокировки мессенджера Telegram поступило более 20 тысяч обращений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

По словам собеседника издания, около 90% всех поступивших сообщений можно считать спамом.

«Лишь в 3 — 5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — уточнили в Роскомнадзоре.

Как отмечает газета, поступившая на сайт информация будет проанализирована специалистами, итоги работы будут опубликованы на сайте ведомства.

17 апреля Роскомнадзор открыл горячую линию для борьбы с поступающей ложной информацией в связи с ограничением доступа к Telegram.

16 апреля служба начала процедуру блокировки мессенджера.