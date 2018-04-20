На горячую линию Роскомнадзора по Telegram поступило более 20 тысяч обращений

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На горячую линию Роскомнадзора по вопросам блокировки мессенджера Telegram поступило более 20 тысяч обращений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

По словам собеседника издания, около 90% всех поступивших сообщений можно считать спамом.

«Лишь в 3 — 5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — уточнили в Роскомнадзоре.

Как отмечает газета, поступившая на сайт информация будет проанализирована специалистами, итоги работы будут опубликованы на сайте ведомства.

17 апреля Роскомнадзор открыл горячую линию для борьбы с поступающей ложной информацией в связи с ограничением доступа к Telegram.

16 апреля служба начала процедуру блокировки мессенджера.

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