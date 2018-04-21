СК возбудил дело по факту гибели двух человек при крушении самолёта в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения легкомоторного самолёта в Алтайском районе Республики Хакасия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Погибли два человека — пилот и пассажир. Носовая часть воздушного судна разрушена», — говорится в заявлении. Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства инцидента выясняются. Ранее стало известно, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Хакасии. В результате крушения судна погибли два человека.