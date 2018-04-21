В МЧС заявили, что признаков возгорания в комплексе «Москва-Сити» не обнаружено
- РИА Новости
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«Наши подразделения прибыли. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная», — рассказали в ведомстве.
При этом собеседник уточнил, что после срабатывания системы оповещения о пожаре люди начали самостоятельно покидать здание.
Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуированы из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» в столице из-за задымления.
2 апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.