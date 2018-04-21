В МЧС заявили, что признаков возгорания в комплексе «Москва-Сити» не обнаружено

В ГУ МЧС России по Москве в беседе с RT опровергли сообщения СМИ о том, что в башне «Око» комплекса «Москва-Сити» произошло возгорание.

«Наши подразделения прибыли. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная», — рассказали в ведомстве.

При этом собеседник уточнил, что после срабатывания системы оповещения о пожаре люди начали самостоятельно покидать здание.

Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуированы из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» в столице из-за задымления.

2 апреля URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.