В Нижегородской области могут временно закрыть 23 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

Короткая ссылка
В Нижегородской области могут приостановить работу 23 крупных торговых центров из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает «Реальное время».

Об этом сказал врио начальника ГУ МЧС по региону Сергей Воронцов на заседании регионального правительства.

В частности, речь идёт о ТЦ «Муравей», «Открытый материк», «Рио».

«Это, конечно, может доставить определённые неудобства тем, кто привык ходить в соседние ТРЦ за покупками, но мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жёстко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности», — отметил глава региона Глеб Никитин.

В общей сложности в области проведено 318 проверок, 98% из них — совместно с органами прокуратуры. Обнаружено 4 333 нарушения требований пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области назвали ТЦ, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных