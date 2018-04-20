В Нижегородской области могут временно закрыть 23 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

В Нижегородской области могут приостановить работу 23 крупных торговых центров из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает «Реальное время».

Об этом сказал врио начальника ГУ МЧС по региону Сергей Воронцов на заседании регионального правительства.

В частности, речь идёт о ТЦ «Муравей», «Открытый материк», «Рио».

«Это, конечно, может доставить определённые неудобства тем, кто привык ходить в соседние ТРЦ за покупками, но мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жёстко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности», — отметил глава региона Глеб Никитин.

В общей сложности в области проведено 318 проверок, 98% из них — совместно с органами прокуратуры. Обнаружено 4 333 нарушения требований пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области назвали ТЦ, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.