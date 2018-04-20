В Свердловской области назвали ТЦ, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности
В первую очередь, речь идёт о таких ТЦ, как «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Гудзон» и «Марс».
Список торговых центров огласил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Михаил Мякишев.
По его словам, в указанных ТЦ не работают системы пожарной безопасности, нет путей эвакуации, а сотрудники не готовы к чрезвычайным ситуациям.
В результате проверок обнаружены нарушения и в других населённых пунктах региона. Например, есть иски прокуроров о закрытии торговых центров в Алапаевске и Реже.
«Мы понимаем, что прокуратура не имеет цели закрытия того или иного объекта, иск направлен лишь на побуждение предпринимателей к максимально оперативному устранению всех выявляемых замечаний», — сказал, со своей стороны, руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало о дополнительных проверках торговых центров в Удмуртии.