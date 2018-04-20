В Петербурге и Ленинградской области вступили в силу весенние запреты на ловлю рыбы

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вступили в силу весенние запреты на ловлю рыбы, сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству на своём сайте.
В Петербурге и Ленинградской области вступили в силу весенние запреты на ловлю рыбы
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

В частности, с 20 мая по 30 июня в Финском заливе нельзя ловить судака и леща.

С распаления льда по 15 июня запрещена добыча в бухтах Выборгского залива (Селезнёвской, Подберёзовой, Малой Пихтовой), а также в озере Зайчихино, передаёт Nation News.

В Нарвском водохранилище под запретом вылов щуки с распаления льда по 15 мая.

Нарушение правил грозит административным наказанием в виде штрафа, в особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

В 2017 году в России предложили давать скидку 50% на уплату штрафов за незаконную ловлю рыбы сетями.

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