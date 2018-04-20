В аэропорту Шереметьево открылась фотовыставка «Бессмертный полк мира»

На территории международного аэропорта Шереметьево в терминале E открылась фотовыставка «Бессмертный полк мира».

На уникальных кадрах запечатлены потомки солдат Второй мировой войны, которые участвовали в шествии «Бессмертного полка» в Москве в 2015—2017 годах, сообщает пресс-служба оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертного полка».

Пассажиры Шереметьева также смогут ознакомиться с выдержками из резолюции международной конференции «Противодействие героизации нацизма и неонацизма», которая прошла в Женеве на полях 37-й сессии Совета по правам человека ООН.

«В 2016 году стартовал народный проект «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», цель которого — содействие установлению судеб всех пропавших без вести защитников Отечества, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году Рязанская область стала пилотным регионом по реализации народного проекта, где в ближайшее время будут разработаны основы государственной политики», — рассказала заместитель председателя оргкомитета Елена Калгина.

Выставка организована региональной патриотической общественной организацией «Бессмертный полк — Москва» совместно с аэропортом при поддержке оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в двух городах Швейцарии.