СМИ: Россиянам могут разрешить подавать заявления в ЗАГС за год до регистрации брака

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Россиянам могут разрешить подавать заявления в ЗАГС за год до предполагаемой свадьбы, сообщает газета «Известия».
СМИ: Россиянам могут разрешить подавать заявления в ЗАГС за год до регистрации брака
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Такой законопроект разработало Министерство связи и массовых коммуникаций, курирующее портал госуслуг, через которые подаётся существенная часть заявлений о вступлении в брак.

Поправки предложено внести в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нынешняя система не удобна ни загсам, ни самим гражданам.

«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — говорится в документе.

По словам авторов законопроекта, в связи с большим числом желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая.

Ранее m24 сообщало, что несколько московских загсов будут работать в воскресные дни 10 июня и 8 июля.

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