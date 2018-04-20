Войска ПВО успешно отразили «ракетную атаку» в ходе учений на полигоне Капустин Яр

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Войска противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) успешно отразили «атаку 30 крылатых и баллистических ракет» в рамках учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы округа подполковника Сергея Шорина.

«В ходе активной фазы учений расчёты средств ПВО С-300В, «Бук-М1», «Тор-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла», которые были передислоцированы на юг России из Поволжья, Сибири и с Урала, отразили более 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели», — уточнил он.

Отмечается, что в учениях приняли участие 3,8 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал протест Токио.

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