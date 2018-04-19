Бывший замглавы ФСИН Коршунов стал фигурантом очередного дела о взятке

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также его соучастников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коршунова и заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлану Алексееву подозревают в «получении взятки», Анну Рибицкую — в «посредничестве во взяточничестве», Марину Дюкову — в «даче взятки».

По данным следствия, Коршунов и Алексеева при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН завысили стоимость продукции на 109 млн рублей и 50 млн рублей соответственно.

Они потребовали от Дюковой взятку в размере 40 млн рублей, из которых им была передана только первая часть суммы — 1,5 млн рублей. В качестве посредника была привлечена Рибицкая, озвучивавшая требования Коршунова и Алексеевой.

18 апреля СК возбудил ещё одно уголовное дело против экс-замглавы ФСИН Коршунова.