Бывший замглавы ФСИН Коршунов стал фигурантом очередного дела о взятке

Короткая ссылка
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также его соучастников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коршунова и заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлану Алексееву подозревают в «получении взятки», Анну Рибицкую — в «посредничестве во взяточничестве», Марину Дюкову — в «даче взятки».

По данным следствия, Коршунов и Алексеева при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН завысили стоимость продукции на 109 млн рублей и 50 млн рублей соответственно.

Они потребовали от Дюковой взятку в размере 40 млн рублей, из которых им была передана только первая часть суммы — 1,5 млн рублей. В качестве посредника была привлечена Рибицкая, озвучивавшая требования Коршунова и Алексеевой.

18 апреля СК возбудил ещё одно уголовное дело против экс-замглавы ФСИН Коршунова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных