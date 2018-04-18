СК возбудил ещё одно уголовное дело против замглавы ФСИН Коршунова

В отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова возбуждено ещё одно уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что в 2015 году после заключения госконтракта на строительство следственного изолятора в Симферополе Коршунов обеспечил заключение договора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой». При этом он знал, что данное юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами, позволяющими осуществить строительство.

По данным СК, на счета организации было перечислено не менее 193 млн рублей из федерального бюджета. ООО «Юнистрой» свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило.

1 февраля СК возбудил два новых дела в отношении Олега Коршунова и двух его соучастников о хищении 90 млн рублей.