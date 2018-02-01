СК возбудил ещё два дела в отношении замглавы ФСИН по делу о хищении

СК возбудил два новых уголовных дела в отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова и двух его соучастников о хищении 90 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждены ещё два уголовных дела. Он и его соучастники Виталий Морусов и Смбат Арутюнян подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), на сумму 90 млн рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ноябре 2017 года Олегу Коршунову продлили арест до 13 февраля.

По данным следствия, Коршунов в 2015—2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов на поставку материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Причинённый ущерб оценивается более чем в 160 млн рублей.