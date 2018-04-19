Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс блокировки в России мессенджера Telegram.

«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Вполне также можно согласиться и понять, что это не вопрос одного дня, исполнение этого закона. Поэтому давайте ещё просто какое-то время подождём. Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации или ещё что-то», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не дискредитируют ли Роскомнадзор как ведомство «его безуспешные попытки исполнить закон и заблокировать Telegram на территории России».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера Telegram внёс в чёрный список более 15 млн IP-адресов.

Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера 16 апреля.