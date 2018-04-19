Пик весеннего сезона аллергии в центральной России придётся на майские праздники

Пик весеннего сезона аллергии (поллиноза) в центральной России прогнозируется на 28 апреля — 10 мая и коснётся 15—20% населения. Об этом RT сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.

«Больше всего будет пылить берёза, несколько меньше — орешник. Мы ожидаем, что пик пыления и клинических проявлений аллергии придётся приблизительно на 28 апреля — 10 мая. По нашим прогнозам, симптомы проявятся у 15—20% населения в зависимости от региона. Другое дело, что многие люди не свяжут это с аллергией, будут считать, что у них простуда, поскольку такие симптомы аллергии, как чихание, ринит и головная боль, очень похожи на проявления острого респираторного заболевания (ОРЗ)», — сказала Ильина.

Врач добавила, что минимальные проявления поллиноза ожидаются у людей, которые в осенне-зимний период прошли соответствующую иммунотерапию.

«Если же это лечение не было пройдено и стали активно проявляться симптомы поллиноза, то в первую очередь необходимо иметь дома антигистаминные препараты 2-го поколения, которые не вызывают сонливости. А в том случае, когда в период пыления растений обостряются приступы затруднённого дыхания, следует сразу идти к врачу», — рекомендует она.

На сроки и активность распространения пыльцы растений влияют погодные условия, отметила Ильина. Например, весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили прошедшие дожди.

Ранее стало известно, что смертность от болезней органов дыхания в России уменьшилась на 13,9% в 2017 году.