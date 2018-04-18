В Москве завершили работы по ликвидации провала грунта на Новом Арбате

Столичные городские службы завершили работы по ликвидации проседания грунта в центре Москвы на пересечении улицы Новый Арбат и Садового кольца. Об этом информирует пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Все работы на месте проседания грунта на Новом Арбате завершены», — цитирует сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что на месте возобновлено движение автотранспорта. В настоящее время движение осуществляется по всем полосам в штатном режиме.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что на Новом Арбате в Москве произошёл провал грунта.