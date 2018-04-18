В Москве завершили работы по ликвидации провала грунта на Новом Арбате
Столичные городские службы завершили работы по ликвидации проседания грунта в центре Москвы на пересечении улицы Новый Арбат и Садового кольца. Об этом информирует пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Все работы на месте проседания грунта на Новом Арбате завершены», — цитирует сообщение РИА Новости.
В пресс-службе добавили, что на месте возобновлено движение автотранспорта. В настоящее время движение осуществляется по всем полосам в штатном режиме.
Ранее «Газета.Ru» передавала, что на Новом Арбате в Москве произошёл провал грунта.
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