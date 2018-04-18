В ЦОДД Москвы назвали причину многокилометровых пробок в столице
«В настоящий момент дорожное движение в Москве серьёзно затруднено. Самые серьёзные затруднения — в центральной части города», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.
Он отметил, что на Новом Арбате продолжаются работы по ликвидации последствий просадки грунта.
«На движение оказал влияние дождь, в результате чего автомобилисты заметно снижали скорость», — отметили в ЦОДД.
Ранее стало известно, что в Москве зафиксированы десятибалльные пробки.