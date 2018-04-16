Россиянки заняли первое место на Европейской математической олимпиаде для девушек

Россиянки заняли первое место в командном зачёте на Европейской математической олимпиаде для девушек, сообщает kp.ru.

Всего отечественные школьницы выиграли четыре золотые медали.

Второе место в командном зачёте разделили представители США и Румынии.

«Мы делаем большие шаги, развивая непрерывное математическое образование в нашей стране для каждого, и видим, сколь сильна отечественная математическая школа», — заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

По её словам, российская сборная показала максимальный результат. Васильева назвала это выступление блестящим.

Европейскую математическую олимпиаду для девушек создали для привлечения школьниц в точные науки. За два дня они должны решить шесть заданий, по уровню сложности сравнимых с Международной математической олимпиадой.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Министерстве образования Московской области предложили ввести крупные единовременные выплаты для призёров международных школьных олимпиад.