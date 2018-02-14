Строительство нового музея блокады Ленинграда начнётся в 2018 году

Короткая ссылка
Начало строительства нового музея блокады Ленинграда запланировано на 2018 год. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

Как сообщает kp.ru, новый музей, посвящённый блокаде, начнут строить этим летом в излучине Невы.

Проект музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» одобрен. В настоящее время готовится проектно-сметная документация.

Существующий музей в Соляном переулке станет филиалом.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что самую большую в мире копию знамени Победы установят в парке «Патриот» в 2020 году.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru