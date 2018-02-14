Строительство нового музея блокады Ленинграда начнётся в 2018 году

Начало строительства нового музея блокады Ленинграда запланировано на 2018 год. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

Как сообщает kp.ru, новый музей, посвящённый блокаде, начнут строить этим летом в излучине Невы. Проект музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» одобрен. В настоящее время готовится проектно-сметная документация. Существующий музей в Соляном переулке станет филиалом. Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что самую большую в мире копию знамени Победы установят в парке «Патриот» в 2020 году.