Самую большую в мире копию знамени Победы установят в парке «Патриот» в 2020 году

На территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке в 2020 году установят главный флагшток страны, на котором 9 мая поднимут самую большую в мире копию знамени Победы, сообщает издание «Дни.ру».

Торжественная закладка камня запланирована на 27 февраля в завершении мероприятий к 100-летию Красной армии. Как рассказал сопредседатель программы «Знамя Победы» и телеведущий Николай Дроздов, подобные флагштоки установлены уже во многих российских городах. Ранее сообщалось, что парк «Патриот» станет центром празднования 100-летнего юбилея Красной армии.