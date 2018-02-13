Самую большую в мире копию знамени Победы установят в парке «Патриот» в 2020 году

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На территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке в 2020 году установят главный флагшток страны, на котором 9 мая поднимут самую большую в мире копию знамени Победы, сообщает издание «Дни.ру».

Торжественная закладка камня запланирована на 27 февраля в завершении мероприятий к 100-летию Красной армии.

Как рассказал сопредседатель программы «Знамя Победы» и телеведущий Николай Дроздов, подобные флагштоки установлены уже во многих российских городах.

Ранее сообщалось, что парк «Патриот» станет центром празднования 100-летнего юбилея Красной армии.

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