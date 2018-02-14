В ДТП в Ростовской области погибла следователь полиции
Инцидент произошёл 13 февраля в Каменском районе.
Как заявили в пресс-службе ГИБДД по региону, женщина не справилась с управлением, что привело к заносу автомобиля.
«Машина выехала на полосу встречного движения, где на скорости врезалась в КамАЗ. В результате ДТП сотрудница полиции скончалась на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.
Женщина занимала должность заместителя начальника следственного отдела МО «Красносулинский».
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