Названы самые опасные дороги в Курганской области
Полный список привёл начальник регионального управления ГИБДД УМВД Михаил Чебыкин.
Он рассказал, что на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» опасными считаются поворот на Лесхоз, район зоны отдыха «Голубые озёра», а также участок между стоянкой «Афганская» и поворотом на посёлок Керамзитный.
На дороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган снова поставлен на учёт 178-й километр — мост через реку Суварыш в Далматовском районе.
На трассе Курган — Куртамыш — Целинное зафиксировали аварийный участок на границе Куртамышского и Целинного районов (127-й километр).
Ранее Nation News сообщало, что в Новгородской области выросло число ДТП с участием пешеходов.