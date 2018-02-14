Названы самые опасные дороги в Курганской области

Короткая ссылка
Автоинспекторы в Курганской области выявили участки дорог, на которых чаще всего происходят ДТП с пострадавшими и погибшими, сообщает URA.RU.

Полный список привёл начальник регионального управления ГИБДД УМВД Михаил Чебыкин.

Он рассказал, что на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» опасными считаются поворот на Лесхоз, район зоны отдыха «Голубые озёра», а также участок между стоянкой «Афганская» и поворотом на посёлок Керамзитный.

На дороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган снова поставлен на учёт 178-й километр — мост через реку Суварыш в Далматовском районе.

На трассе Курган — Куртамыш — Целинное зафиксировали аварийный участок на границе Куртамышского и Целинного районов (127-й километр).

Ранее Nation News сообщало, что в Новгородской области выросло число ДТП с участием пешеходов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru