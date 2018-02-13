В Новгородской области выросло число ДТП с участием пешеходов

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В Новгородской области выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщает Nation News.

Как заявили в пресс-центре УГИБДД УМВД России по региону, за январь 2018 года зафиксировано 59 таких ДТП. В девяти случаях люди погибли, в 81 случае — пострадали.

В тёмное время суток произошло 14 ДТП с участием пешеходов. 13 человек были сбиты на зебре, из них трое погибли, остальные получили повреждения.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то данный показатель вырос на 44%.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителю предъявили обвинение за драку на проезжей части.

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