В Новгородской области выросло число ДТП с участием пешеходов

В Новгородской области выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщает Nation News.

Как заявили в пресс-центре УГИБДД УМВД России по региону, за январь 2018 года зафиксировано 59 таких ДТП. В девяти случаях люди погибли, в 81 случае — пострадали.

В тёмное время суток произошло 14 ДТП с участием пешеходов. 13 человек были сбиты на зебре, из них трое погибли, остальные получили повреждения.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то данный показатель вырос на 44%.

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