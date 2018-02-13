На Урале водителю предъявили обвинение за драку на проезжей части

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На Урале предъявили обвинение екатеринбургскому водителю, который избил другого автовладельца на проезжей части, сообщает URA.RU.

Как заявили в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошёл в марте 2017 года на улице Комсомольской. Мужчина решил на месте разобраться с водителем, не уступившим ему дорогу. Здоровью автовладельца был причинён вред средней тяжести.

По факту произошедшего в подразделении дознания отдела полиции №1 было заведено и расследовано уголовное дело, сказали в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор водителю, насмерть сбившему двух человек.

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