В МЧС заявили о готовности к весеннему паводку в Новгороде

Заместитель начальника новгородского управления МЧС Андрей Колупаев рассказал, что спасатели готовы к весеннему паводку, сообщает Nation News.

Такое заявление он сделал на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На данный момент гидрологическая обстановка находится в норме. В случае разлива рек 12 населённых пунктов в Новгородском, Крестецком, Старорусском, Парфинском, Чудовском и Солецком районах могут оказаться подтопленными.

Особое внимание планируется уделить Хвойнинскому и Любытинскому районам.

По словам Колупаева, в случае осложнения ситуации могут быть задействованы более трёх тыс. человек, 956 единиц техники, вертолёт, 98 плавсредств.

Кроме того, в Новгородской области создано 33 гидрологических поста для мониторинга паводковой обстановки. Впоследствии планируется открыть ещё два временных поста. Спасатели будут регулярно проводить авиационную разведку.

В январе издание «Юга.ру» сообщало, что часть горнолыжных трасс в Сочи закрыли из-за непогоды.