Часть горнолыжных трасс в Сочи закрыли из-за непогоды

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В среду, 31 января, часть горнолыжных трасс в Сочи закрыли из-за непогоды, сообщает «Юга.ру».

«На Роза Пик сегодня -7 °C, снегопад, туман. Прирост снега за сутки — 17 см, за снегопад — 38 см», — заявили в «Роза-метео».

Видимость в горах составляет 50 м, там высокая лавиноопасность. На курорте «Альпика» начали предупредительный спуск лавин.

22 января интернет-издание «Сусанин» сообщало, что водителей Удмуртии предупредили о снежных заносах.

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