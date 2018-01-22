Водителей Удмуртии предупредили о снежных заносах
Водителей призвали проявлять предельную внимательность и не создавать аварийных ситуаций, а пешеходов просят не торопиться при выходе из общественного транспорта.
«При выходе из общественного транспорта и посадке в него будьте осторожны — под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лёд», — отметили в первом отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Также стало известно, что в Кирове могут ввести режим «Буран», если погода не наладится. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Пока такой режим действует лишь на железнодорожных путях.
План «Буран» — это мобилизация всей снегоуборочной техники. В последний раз данную меру принимали в апреле 2017 года.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о сильных морозах в Югре.