Водителей Удмуртии предупредили о снежных заносах

Госавтоинспекция Удмуртии предупредила автомобилистов о плохой видимости и заносах на дорогах из-за сильного снегопада, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Водителей призвали проявлять предельную внимательность и не создавать аварийных ситуаций, а пешеходов просят не торопиться при выходе из общественного транспорта.

«При выходе из общественного транспорта и посадке в него будьте осторожны — под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лёд», — отметили в первом отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Также стало известно, что в Кирове могут ввести режим «Буран», если погода не наладится. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Пока такой режим действует лишь на железнодорожных путях.

План «Буран» — это мобилизация всей снегоуборочной техники. В последний раз данную меру принимали в апреле 2017 года.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о сильных морозах в Югре.