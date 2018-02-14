Первый канал отложил показ фильма Стоуна о Путине после рекомендаций ЦИК
- Reuters
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«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что Первый канал считает «важным прислушаться к мнению ЦИК».
«В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — заключили в пресс-службе.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила Первому каналу отложить показ документального фильма Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине до окончания избирательной кампании.