Первый канал отложил показ фильма Стоуна о Путине после рекомендаций ЦИК

Короткая ссылка
Первый канал в связи с рекомендациями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отложил показ четвёртой серии документального фильма режиссёра Оливера Стоуна «Путин». Об этом заявили в пресс-службе канала.
Первый канал отложил показ фильма Стоуна о Путине после рекомендаций ЦИК
  • Reuters
  • © Eduard Korniyenko

«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что Первый канал считает «важным прислушаться к мнению ЦИК».

«В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — заключили в пресс-службе.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила Первому каналу отложить показ документального фильма Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине до окончания избирательной кампании. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Выборы президента России — 2018 Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru