Первый канал отложил показ фильма Стоуна о Путине после рекомендаций ЦИК

Первый канал в связи с рекомендациями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отложил показ четвёртой серии документального фильма режиссёра Оливера Стоуна «Путин». Об этом заявили в пресс-службе канала.

«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что Первый канал считает «важным прислушаться к мнению ЦИК».

«В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — заключили в пресс-службе.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила Первому каналу отложить показ документального фильма Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине до окончания избирательной кампании.