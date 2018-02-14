Апелляцию по делу о сбитом в Балашихе мальчике рассмотрят 1 марта

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Апелляционная жалоба приговорённой к трём годам колонии-поселения по делу о гибели в Балашихе шестилетнего мальчика Ольги Алисовой поступила в  Московский областной суд.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу суда, она будет рассмотрена 1 марта.

Ранее стало известно, что рассмотрение дела о сбитом в Балашихе мальчике может возобновиться.

Дело получило огласку после того, как стало известно, что, по результатам экспертизы, в крови ребёнка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Позднее в СК заявили, что мальчик не был пьян.

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