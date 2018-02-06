СМИ: Дело о сбитом в Балашихе мальчике могут отправить на доследование

Рассмотрение дела о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, может возобновиться.

Как сообщает «Газета.Ru», отец погибшего ребёнка Роман Шимко и признанная виновной Ольга Алисова, которую приговорили к трём годам колонии-поселения, подали апелляции на решение суда.

По данным издания, апелляции поступили в Железнодорожный суд города Балашихи. Ожидается, что в конце этой недели дело передадут в Мособлсуд.

Ранее защита Алисовой потребовала от отца мальчика выплатить 10 млн за клевету.

Дело получило огласку после того, как стало известно, что, по результатам экспертизы, в крови ребёнка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Позднее в СК заявили, что мальчик не был пьян.