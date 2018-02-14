На красной линии петербургского метро будет курсировать состав «Юбилейный»
Объявлен конкурс среди подрядчиков на переоборудование поездов обновлёнными системами автоматики и телемеханики.
Один из пунктов технического задания — конкретная дата полного перехода первой ветки на современные составы из восьми вагонов с асинхронным тяговым приводом проекта «Юбилейный» (2026 год).
Соответствующая информация представлена на портале госзакупок.
Стоимость контракта для подрядчиков оценили в 19,5 млн рублей, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что в Москве намерены обеспечить 95% горожан станциями метро в шаговой доступности.