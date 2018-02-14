На красной линии петербургского метро будет курсировать состав «Юбилейный»

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На красной линии Петербургского метрополитена будет курсировать состав «Юбилейный», сообщает «ПолитЭксперт».

Объявлен конкурс среди подрядчиков на переоборудование поездов обновлёнными системами автоматики и телемеханики.

Один из пунктов технического задания — конкретная дата полного перехода первой ветки на современные составы из восьми вагонов с асинхронным тяговым приводом проекта «Юбилейный» (2026 год).

Соответствующая информация представлена на портале госзакупок.

Стоимость контракта для подрядчиков оценили в 19,5 млн рублей, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что в Москве намерены обеспечить 95% горожан станциями метро в шаговой доступности.

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