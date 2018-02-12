В Москве намерены обеспечить 95% горожан станциями метро в шаговой доступности
Как заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети, в 2018 году новые станции должны открыться в Солнцеве, Ново-Переделкине, Рассказовке и других районах.
В ближайшем будущем станет доступен первый участок Большой кольцевой линии от «Петровского парка» до «Делового центра».
Помимо этого, салатовую ветку протянут до «Селигерской».
Ранее Nation News сообщало, что в Москомархитектуре утвердили дизайн станций Новохохловская и Остафьево.