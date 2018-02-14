Умер первый губернатор ЯНАО

Первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Лев Баяндин умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу действующего главы региона Дмитрия Кобылкина.

«К сожалению, да, это правда», — сообщили в пресс-службе.

Вдове экс-губернатора Вере Баяндиной была направлена телеграмма с соболезнованиями и словами поддержки от имени Кобылкина, жителей и правительства региона.

В телеграмме отмечается, что Баяндин был «настоящим тружеником, искренним человеком».

Также там указано, что «даже на переломе эпох он оставался патриотом Ямала и являлся примером служения интересам своих земляков».

Лев Баяндин возглавлял администрацию ЯНАО с 1991 по 1993 год.

В январе сообщалось о смерти экс-губернатора Смоленской области Анатолия Глушенкова.