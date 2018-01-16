Умер экс-губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков

Умер бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«К сожалению, Анатолий Глушенков скончался. Предположительно, причина смерти — сердечное заболевание», — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, даже уйдя на пенсию, Глушенков принимал активное участие в жизни Смоленской области и в общественно-политических мероприятиях.

«Соболезную его родным и близким по поводу его кончины», — добавил Клинцевич.

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