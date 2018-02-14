В Москве расширили зону городского Wi-Fi

В Москве расширили зону городского беспроводного интернета — Wi-Fi стал доступен на улицах и площадях за пределами Садового кольца, сообщает m24 со ссылкой на портал столичного мэра и правительства.

К сети Moscow_WiFi_Free теперь можно подключиться на Калужской площади и у станций метро «Новослободская», «Курская», «Автозаводская», «Фрунзенская» и «Улица 1905 года».

Кроме того, на 25 улицах в центре города усилили покрытие беспроводным интернетом — добавлено 324 дополнительных точки доступа.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в фирменных пассажирских поездах «Вятка» весной появится Wi-Fi.