В фирменных пассажирских поездах «Вятка» весной 2018 года появится Wi-Fi
Как заявил начальник резерва проводников пассажирского вагонного депо Кирова Александр Махов, беспроводной интернет появится в фирменных поездах «Вятка» в апреле.
В настоящее время сеть проходит проверку и тесты. Договор с оператором уже подписан.
Также РЖД намерена внедрить так называемую бесшовную технологию Wi-Fi, когда после первого подключения на вокзале сеть будет доступна пассажиру в поезде без необходимости повторного соединения.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что россиян будут пускать в поезда дальнего следования без распечатанных билетов.