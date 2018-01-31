В фирменных пассажирских поездах «Вятка» весной 2018 года появится Wi-Fi

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Пассажиры поезда «Вятка» получат возможность пользоваться Wi-Fi с весны 2018 года, сообщает progorod43.ru.

Как заявил начальник резерва проводников пассажирского вагонного депо Кирова Александр Махов, беспроводной интернет появится в фирменных поездах «Вятка» в апреле.

В настоящее время сеть проходит проверку и тесты. Договор с оператором уже подписан.

Также РЖД намерена внедрить так называемую бесшовную технологию Wi-Fi, когда после первого подключения на вокзале сеть будет доступна пассажиру в поезде без необходимости повторного соединения.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что россиян будут пускать в поезда дальнего следования без распечатанных билетов.

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